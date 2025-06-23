الخطوط الإماراتية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار بيروت

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استأنفت الخطوط الجوية رحلاتها من وإلى ، وذلك بعد توقف استمر لعدة أيام بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من تشدد في إجراءات الملاحة الجوية خلال الفترة الماضية.ووصلت إلى ظهر اليوم أولى رحلات الشركة، ناقلة على متنها المئات من الوافدين إلى ، على أن تُستكمل الرحلات بواحدة إضافية في وقت لاحق الظهر.تجدر الإشارة إلى أن عدداً من شركات الطيران الأخرى باشرت أيضاً بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى بشكل تدريجي.