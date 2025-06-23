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لبنان

الخطوط الإماراتية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار بيروت

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:01
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استأنفت الخطوط الجوية الإماراتية رحلاتها من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وذلك بعد توقف استمر لعدة أيام بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من تشدد في إجراءات الملاحة الجوية خلال الفترة الماضية.
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ووصلت إلى مطار بيروت ظهر اليوم أولى رحلات الشركة، ناقلة على متنها المئات من الوافدين إلى لبنان، على أن تُستكمل الرحلات بواحدة إضافية في وقت لاحق من بعد الظهر.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من شركات الطيران الأخرى باشرت أيضاً بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى بيروت بشكل تدريجي.
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