دريان دان تفجير الكنيسة في دمشق: دليل لضرب الوحدة الوطنية الداخلية

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دان مفتي الشيخ ، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مار إلياس في العاصمة ، من جراء إقدام انتحاري على تفجير نفسه داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق.وقال المفتي دريان في تصريح له: " يحرم الاعتداء على النفس البشرية وإيذاءها انطلاقاً من قول الله تعالى في القرآن : " أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"، وما حصل في دمشق يحمل بصمات إرهابية عدوانية، وما شهدته ما هو إلا دليل لضرب السورية الداخلية، ومحاولة إشعال صراعات طائفية بين السوريين مسلمين ومسيحيين".وقدم المفتي دريان خالص التعازي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية احمد وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.