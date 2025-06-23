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لبنان

دريان دان تفجير الكنيسة في دمشق: دليل لضرب الوحدة الوطنية الداخلية

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:13
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دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، من جراء إقدام انتحاري على تفجير نفسه داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق.
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وقال المفتي دريان في تصريح له: "الإسلام يحرم الاعتداء على النفس البشرية وإيذاءها انطلاقاً من قول الله تعالى في القرآن الكريم: " أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"، وما حصل في دمشق يحمل بصمات إرهابية عدوانية، وما شهدته ما هو إلا دليل لضرب الوحدة الوطنية السورية الداخلية، ومحاولة إشعال صراعات طائفية بين السوريين مسلمين ومسيحيين".

وقدم المفتي دريان خالص التعازي إلى رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
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