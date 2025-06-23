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لبنان

ميشال عون اتصل بالبطريرك يازجي معزيًا: صوت الإيمان والمحبة أقوى من الإرهاب والتطرف

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:19
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اتصل العماد ميشال عون بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي معزياً بشهداء التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في كنيسة مار الياس في دمشق.
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واعتبر في بيان أن "هذا العمل الاجرامي المدان، الذي طال مصلّين في كنيسة، هو انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية ويؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف".

وتمنى عون أن" ينعم الله على أهل الضحايا بالصبر والتعزية، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يبقى صوت الإيمان والرجاء والمحبة في مشرقنا أقوى من كل محاولات التدمير والقتل والإرهاب".
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