ميشال عون اتصل بالبطريرك يازجي معزيًا: صوت الإيمان والمحبة أقوى من الإرهاب والتطرف

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اتصل بالبطريرك معزياً بشهداء التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في في .واعتبر في بيان أن "هذا العمل الاجرامي المدان، الذي طال مصلّين في ، هو انتهاك صارخ لكل القيم والإنسانية ويؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف".وتمنى عون أن" ينعم الله على أهل الضحايا بالصبر والتعزية، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يبقى صوت الإيمان والرجاء والمحبة في مشرقنا أقوى من كل محاولات التدمير والقتل والإرهاب".