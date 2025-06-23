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لبنان

أبو كسم للقيّمين على الادارة السورية: للضرب بيد من حديد

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:26
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طالب مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم القيّمين على الادارة السورية بـ"الضرب بيد من حديد وبضرورة التشدد الأمني لعدم وقوع أي احداث امنية تستهدف ابناء الطائفة المسيحية في سوريا الذين يتمسكون بوجودهم وحضورهم".
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وحذر أبو كسم "من مغبة سيناريوهات جديدة للمنطقة"، ووصف "الوجود المسيحي بالشهادة والاساس"، واكد"وحدة التماسك والحال مع الكنيسة الارثوذكسية في سوريا".

كما تمنى "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة الالهية للضحايا على أمل اعادة تثبيت أسس السلام والامن الاقليمي". 
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