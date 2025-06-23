أبو كسم للقيّمين على الادارة السورية: للضرب بيد من حديد

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طالب الكاثوليكي للإعلام عبدو أبو كسم القيّمين على الادارة بـ"الضرب بيد من حديد وبضرورة التشدد الأمني لعدم وقوع أي احداث امنية تستهدف ابناء الطائفة في الذين يتمسكون بوجودهم وحضورهم".وحذر أبو كسم "من مغبة سيناريوهات جديدة للمنطقة"، ووصف "الوجود المسيحي بالشهادة والاساس"، واكد"وحدة التماسك والحال مع الكنيسة الارثوذكسية في سوريا".كما تمنى "الشفاء العاجل للجرحى والرحمة الالهية للضحايا اعادة تثبيت أسس السلام والامن الاقليمي".