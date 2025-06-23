إعلانات وهمية لإقامات للسوريين... الأمن العام يضبط المتورطين ويحذر

صدر عن في البيان التالي:

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تفيد العام أنه خلال شهر أيار تم التحقيق مع السوري بسام العثمان والسوري محمد منهل لقيامهما بوضع إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانيتهما بتأمين إقامات للسوريين وتبين أنها مزورة بالكامل. وقد تم إجراء المقتضى القانوني بحقهما. تُحذّر للأمن العام من مخاطر التعامل مع الإعلانات المشابهة والوقوع ضحية أعمال تزوير.