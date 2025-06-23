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لبنان

إعلانات وهمية لإقامات للسوريين... الأمن العام يضبط المتورطين ويحذر

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:05
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تفيد المديرية العامة للأمن العام أنه خلال شهر أيار تم التحقيق مع السوري عبد الكريم بسام العثمان والسوري محمد منهل ديبو لقيامهما بوضع إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي عن إمكانيتهما بتأمين إقامات للسوريين وتبين أنها مزورة بالكامل. وقد تم إجراء المقتضى القانوني بحقهما. تُحذّر المديرية العامة للأمن العام من مخاطر التعامل مع الإعلانات المشابهة والوقوع ضحية أعمال تزوير.
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