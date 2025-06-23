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لبنان

اللجان النيابية تقر قرض البنك الدولي ومنح العسكريين بدءًا من هذا التاريخ

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:42
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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحضور وزيري المالية ياسين جابر، والإعلام بول مرقص، ووزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الزراعة نزار هاني، ووزير المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده. كما شاركت في الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه، إلى جانب عدد من النواب.
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وصدرت عن اللجان بعد الجلسة بيان أعلنت فيه إقرار مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع "التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي".

كما أقرت اللجان مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2025، يخصص لمنح مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، وللعسكريين المتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يبدأ صرف هذه المنح اعتبارًا من الأول من تموز 2025. كما أقرّت اقتراح قانون تمكين البلديات.
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