اللجان النيابية تقر قرض البنك الدولي ومنح العسكريين بدءًا من هذا التاريخ

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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة مجلس النواب ، وبحضور وزيري المالية ، والإعلام بول ، ووزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الزراعة هاني، ووزير المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده. كما شاركت في الجلسة رئيسة القاضية نسرين مشموشي، ورئيس محمد قباني، والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه، إلى جانب عدد من النواب.وصدرت عن اللجان بعد الجلسة بيان أعلنت فيه إقرار مشروع القانون إلى إبرام اتفاقية قرض مع للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع "التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي".كما أقرت اللجان مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2025، يخصص لمنح مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ، وللعسكريين المتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يبدأ صرف هذه المنح اعتبارًا من الأول من 2025. كما أقرّت اقتراح قانون تمكين البلديات.