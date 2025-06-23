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لبنان

الحريري: جريمة كنيسة دمشق تستهدف سوريا الجديدة بأمنها واستقرارها

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:49
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 دان الرئيس سعد الحريري الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة "مار الياس" في العاصمة السورية دمشق.
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وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أطل الارهاب من جديد مستهدفا كنيسة مار إلياس في حيّ الدويلعة بدمشق، في عمل جبان أودى بحياة أبرياء، وهو ما ترفضه جميع الشرائع السماوية والإنسانية".

واضاف: "إنها جريمة تستهدف سوريا الجديدة بأمنها واستقرارها، بعد الخلاص من الإرهاب الأسدي، بمحاولة النيل من وحدة الشعب السوري وتماسكه. حمى الله سوريا، شعبا وقيادة، لتكمل مسيرة التعافي نحو مستقبل آمن ومشرق".
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