الحريري: جريمة كنيسة دمشق تستهدف سوريا الجديدة بأمنها واستقرارها

الهجوم الإرهابي الذي طال " " في العاصمة .

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وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أطل الارهاب من جديد مستهدفا في حيّ الدويلعة بدمشق، في عمل جبان أودى بحياة أبرياء، وهو ما ترفضه جميع الشرائع السماوية والإنسانية".



واضاف: "إنها جريمة تستهدف الجديدة بأمنها واستقرارها، بعد الخلاص من الإرهاب الأسدي، بمحاولة النيل من وحدة الشعب السوري وتماسكه. حمى الله سوريا، شعبا وقيادة، لتكمل مسيرة التعافي نحو مستقبل آمن ومشرق".