لبنان يسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا إلى ليبيا في الجزائر

سلّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد رئاسة لجنة التنمية
الاجتماعية التابعة للإسكوا إلى دولة ليبيا
، خلال افتتاح أعمال الدورة
السادسة عشرة التي عُقدت في الجزائر
العاصمة يوم الإثنين 23 حزيران 2025.
وقد ترأس لبنان
الدورة الخامسة عشرة من اللجنة، وقاد أعمالها في مرحلة حافلة بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة السيد على
أهمية اللجنة كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجال التنمية الاجتماعية.
وشددت على أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية تتسم بارتفاع نسب الفقر والبطالة وتزايد الهشاشة الاجتماعية، في ظل أزمات متراكمة من أوبئة وانهيارات اقتصادية وصدمات مناخية ونزاعات مسلحة. وحذرت من تعمق الفجوات بين الفئات والمناطق، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية في السياسات العامة.
وأشادت الوزيرة بالدور الذي قامت به الإسكوا خلال العام الماضي، خصوصًا في دعم لبنان بإعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز السجلات الاجتماعية، والانضمام إلى التحالف العالمي
لمكافحة الفقر والجوع.
وختمت كلمتها بتمني التوفيق للرئاسة الليبية
الجديدة، داعية الدول الأعضاء
إلى جعل هذه الدورة نقطة انطلاق لعمل مشترك يترجم التزام
المنطقة بالتنمية العادلة والمستدامة.