لبنان يسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا إلى ليبيا في الجزائر

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سلّمت وزيرة حنين السيّد رئاسة الاجتماعية التابعة للإسكوا إلى ، خلال افتتاح أعمال السادسة عشرة التي عُقدت في العاصمة يوم الإثنين 23 حزيران 2025.وقد ترأس الدورة الخامسة عشرة من اللجنة، وقاد أعمالها في مرحلة حافلة بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في المنطقة.وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت أهمية اللجنة كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجال التنمية الاجتماعية.وشددت على أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية تتسم بارتفاع نسب الفقر والبطالة وتزايد الهشاشة الاجتماعية، في ظل أزمات متراكمة من أوبئة وانهيارات اقتصادية وصدمات مناخية ونزاعات مسلحة. وحذرت من تعمق الفجوات بين الفئات والمناطق، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتكريس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية في السياسات العامة.وأشادت الوزيرة بالدور الذي قامت به الإسكوا خلال العام الماضي، خصوصًا في دعم لبنان بإعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز السجلات الاجتماعية، والانضمام إلى لمكافحة الفقر والجوع.وختمت كلمتها بتمني التوفيق للرئاسة الجديدة، داعية إلى جعل هذه الدورة نقطة انطلاق لعمل مشترك يترجم المنطقة بالتنمية العادلة والمستدامة.