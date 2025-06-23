Advertisement

لبنان

"الصحة" تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في مناقصة تجهيز المستشفيات

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1381144-638862904943233113.jpg
Doc-P-1381144-638862904943233113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز غرف عمليات وأقسام تصوير شعاعي في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement

تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي.

ودعت وزارة الصحة العامة جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات الطبية، إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة.

يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة:

https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/79413/
مواضيع ذات صلة
"البيئة" تطلاق مناقصة لشراء أجهزة قياس الملوثات في الهواء
lebanon 24
23/06/2025 18:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تابع حادثة المستشفى الإسلامي: أمن المستشفيات "خط أحمر"
lebanon 24
23/06/2025 18:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية: 54 مصابا وصلوا إلى المستشفيات منذ الصباح نتيجة الهجمات الإيرانية
lebanon 24
23/06/2025 18:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية: إجلاء كل مرضى مستشفى سوروكا لمستشفيات أخرى بعد تضرره بالقصف الصاروخي الإيراني
lebanon 24
23/06/2025 18:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
11:10 | 2025-06-23
11:00 | 2025-06-23
10:54 | 2025-06-23
10:51 | 2025-06-23
10:48 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24