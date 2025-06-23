"الصحة" تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في مناقصة تجهيز المستشفيات

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أعلنت في بيان، فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز غرف عمليات وأقسام تصوير شعاعي في عدد من في مختلف المناطق .تأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية على تلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض .ودعت العامة جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة الأنواع المطلوبة من المعدات والتجهيزات الطبية، إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة.يمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة:https://www.moph.gov.lb/en/Pages/127/79413/