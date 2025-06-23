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استنكرت منطقتا في حزبَي "القوات" و" " الاعتداء الذي استهدف مكتب " " في بلدة كفرصارون، حيث أُزيل الشعار الرسمي للمكتب وحُفرت شعارات حزبية مكانه.واعتبرت القوات في بيان أن هذه الممارسات مدانة، داعية المختصة إلى التحرك السريع لكشف الملابسات ومحاسبة الفاعلين.، أكد إقليم الكورة في أن هذه التصرفات المرفوضة غريبة عن بيئة الكورة المعروفة بتمسكها بثقافة التنوع واحترام الرأي الآخر، محذرًا من أنها لا تخدم إلا من يسعى إلى زرع الفتنة وتخريب المناخ السياسي.ودعا الكتائب الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك سريعًا لوضع حدّ لهذه الممارسات وكشف المتورطين فيها، حفاظًا على حرية التعبير والعمل السياسي تحت سقف القانون.