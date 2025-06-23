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لبنان
"القوات" و"الكتائب" تستنكران الاعتداء على مكتب "المردة" في كفرصارون
Lebanon 24
23-06-2025
|
08:49
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استنكرت منطقتا
الكورة
في حزبَي "القوات" و"
الكتائب
"
اللبنانية
الاعتداء الذي استهدف مكتب "
تيار
المردة
" في بلدة كفرصارون، حيث أُزيل الشعار الرسمي للمكتب وحُفرت شعارات حزبية مكانه.
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واعتبرت القوات في بيان أن هذه الممارسات مدانة، داعية
الأجهزة الأمنية
المختصة إلى التحرك السريع لكشف الملابسات ومحاسبة الفاعلين.
من جهته
، أكد إقليم الكورة في
حزب الكتائب
أن هذه التصرفات المرفوضة غريبة عن بيئة الكورة المعروفة بتمسكها بثقافة التنوع واحترام الرأي الآخر، محذرًا من أنها لا تخدم إلا من يسعى إلى زرع الفتنة وتخريب المناخ السياسي.
ودعا الكتائب الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك سريعًا لوضع حدّ لهذه الممارسات وكشف المتورطين فيها، حفاظًا على حرية التعبير والعمل السياسي تحت سقف القانون.
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