Advertisement

لبنان

خطة لدعم مراكز الدفاع المدني في المناطق... وأولوية لتلبية الحاجات الطارئة

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1381153-638862918437959887.jpg
Doc-P-1381153-638862918437959887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وفدًا من أندية "روتاري"، ضمّ رئيس نادي روتاري - ساحل المتن إيميل معوض، الرئيس المقبل بيار تنّوري، الرئيس السابق عادل حرب، رئيسة نادي روتاري عكار سلمى وراق غصن، ورئيسة نادي روتاري زغرتا السابقة رينيه بولس.
Advertisement

وأشاد الوفد بجهود عناصر الدفاع المدني وتفانيهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مؤكدًا استعداد الأندية لتقديم الدعم والمساعدة للمراكز بما يُساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.

كما اطّلع الوفد خلال اللقاء، من رؤساء المراكز الإقليمية في كل من زغرتا، طرابلس، عكار، البترون، صور، بعقلين، ومزرعة يشوع، على أبرز الحاجات والتحديات التي تواجه تلك المراكز، بهدف المساهمة في تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.

بدوره، عبّر العميد فرح عن تقديره لهذه المبادرة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه أندية روتاري في تعزيز روح التكافل المجتمعي، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني تُعدّ ركيزة أساسية لدعم عمل الدفاع المدني وتطوير قدراته في خدمة السلامة العامة.

وفي سياق متصل، استقبل العميد فرح رئيس بلدية عرمون - كسروان، صخر عازار، حيث جرى البحث في سبل اتخاذ تدابير فعّالة للوقاية من الحرائق في منطقة كسروان، إضافة إلى مناقشة سبل دعم مراكز الدفاع المدني الواقعة ضمن نطاق البلدية، وإمكانية إنشاء مركز جديد في فتوح كسروان بما يعزز الجهوزية ويُسرّع الاستجابة للحوادث.
مواضيع ذات صلة
الأونروا: قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية
lebanon 24
23/06/2025 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التحضير لتقييم مراكز الهيئة العامة للطيران المدني
lebanon 24
23/06/2025 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الازمات يعلن تجهيز مراكز إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث
lebanon 24
23/06/2025 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة للتلفزيون العربي: الاحتلال يتعمد زيادة أعداد الشهداء من خلال استهدافه محيط مراكز توزيع المساعدات
lebanon 24
23/06/2025 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
11:10 | 2025-06-23
11:00 | 2025-06-23
10:54 | 2025-06-23
10:51 | 2025-06-23
10:48 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24