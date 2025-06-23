خطة لدعم مراكز الدفاع المدني في المناطق... وأولوية لتلبية الحاجات الطارئة

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استقبل للدفاع المدني بالتكليف، العميد ، وفدًا من أندية "روتاري"، ضمّ رئيس نادي روتاري - إيميل ، الرئيس المقبل تنّوري، الرئيس السابق عادل حرب، رئيسة نادي روتاري سلمى وراق غصن، ورئيسة نادي روتاري السابقة رينيه بولس.وأشاد الوفد بجهود عناصر الدفاع المدني وتفانيهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مؤكدًا استعداد الأندية لتقديم الدعم والمساعدة للمراكز بما يُساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.كما اطّلع الوفد خلال اللقاء، من رؤساء المراكز الإقليمية في كل من زغرتا، ، عكار، ، صور، بعقلين، ومزرعة ، على أبرز الحاجات والتحديات التي تواجه تلك المراكز، بهدف المساهمة في تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.بدوره، عبّر العميد فرح عن تقديره لهذه المبادرة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه أندية روتاري في تعزيز روح التكافل المجتمعي، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني تُعدّ ركيزة أساسية لدعم عمل الدفاع المدني وتطوير قدراته في خدمة السلامة العامة.وفي سياق متصل، استقبل العميد فرح رئيس بلدية - كسروان، صخر ، حيث جرى البحث في سبل اتخاذ تدابير فعّالة للوقاية من الحرائق في منطقة كسروان، إضافة إلى مناقشة سبل دعم مراكز الدفاع المدني الواقعة ضمن نطاق البلدية، وإمكانية إنشاء في فتوح كسروان بما يعزز الجهوزية ويُسرّع الاستجابة للحوادث.