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لبنان

كلاس استنكر مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:11
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 إستنكر الوزير السابق جورج كلاس في بيان "مجزرة كنيسة دمشق"، وقال: "المؤمنون الذين إرتفعوا شهداء في خلال إقامة الذبيحة الإلهية في كنيسة مار إلياس في دمشق، يكتبون بدمائهم أسفارا جديدة في سنكسار الشهادة. وكأن الكنيسة أمست مجالا للإنتقام وكأن المسيحيين باتوا في ديارهم وارضهم ضحايا غب الطلب. وكأن صناعة الأوهام هي مدخل لأن تولد ميدانا مفتوحا لإثبات حضور وإختراع أوهام وخلق عقائد عنفية تسيء إلى الديانات وتغتال القيم الروحية وتقتل الإنسان وتدمر حضارة السلام".
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اضاف: "كل الإستنكار والإدانة لمجزرة الكنيسة، وخالص العزاء لأهالي الشهداء القديسين، ولغبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي وكنيسة الروم الأرثوذكس وكل المؤمنين القويمي المحبة". 
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