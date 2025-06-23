كلاس استنكر مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق

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إستنكر الوزير السابق في بيان "مجزرة "، وقال: "المؤمنون الذين إرتفعوا في خلال إقامة الذبيحة الإلهية في في دمشق، يكتبون بدمائهم أسفارا جديدة في سنكسار الشهادة. وكأن الكنيسة أمست مجالا للإنتقام وكأن باتوا في ديارهم وارضهم ضحايا غب الطلب. وكأن صناعة الأوهام هي مدخل لأن تولد ميدانا مفتوحا لإثبات حضور وإختراع أوهام وخلق عقائد عنفية تسيء إلى الديانات وتغتال القيم الروحية وتقتل الإنسان وتدمر حضارة السلام".اضاف: "كل الإستنكار والإدانة لمجزرة الكنيسة، وخالص العزاء لأهالي القديسين، ولغبطة البطريرك وكنيسة الروم الأرثوذكس وكل المؤمنين القويمي المحبة".