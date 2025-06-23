بيان من وزارة المالية الى جميع أرباب العمل.. وهذه تفاصيله

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أصدرت بيانا، أعلمت فيه "جميع أرباب العمل أنها وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي الالكتروني نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن عام 2024، وبالتالي أصبح بإمكانهم تقديم التصاريح السنوية المتعلقة بالعام المذكور دون أي تأخير.ولفتت إلى أن مهلة التصريح السنوي عن عام 2024 مددت لغاية 29/8/2025 بموجب القرار رقم 547/1 طالبة منهم جميعاً ضرورة المبادرة الى الالتزام بموجباتهم الضريبية تفادياً لتعرضهم للغرامات القانونية، مشيرة إلى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تمنعهم من تحميل تصاريحهم الالكترونية على النظام الضريبي، يمكنهم التواصل مع الإدارة عبر البريد الالكتروني eservicesqa@finance.gov.lb.