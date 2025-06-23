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وقّعت مع للأمم المتحدة (الفاو) اتفاقية جديدة في إطار برنامج التعاون الفني (TCP)، تهدف إلى إعداد التحضيرات اللازمة لإطلاق الإحصاء الزراعي الشامل في .وأوضحت منظمة في بيان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة تحضيرية أساسية لتقوية نظم البيانات الزراعية في لبنان، مشيرة إلى الحاجة الملحة لبيانات محدثة، حيث إن آخر إحصاء زراعي شامل أُجرِي عام 2010، ما يجعل المعلومات الحالية حول هيكلية المزارع وسبل العيش في المناطق الريفية قديمة وغير محدثة.وأضاف البيان أن البيانات الزراعية الدقيقة والمحدثة ضرورية للتخطيط القائم على الأدلة، ووضع سياسات فعالة، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة. وسيتم خلال المشروع، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، وضع الإطار القانوني والمؤسساتي للإحصاء، وتعزيز القدرات الفنية لكوادر الوزارة وفق أحدث المنهجيات الدولية المعتمدة في البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2030.ويمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو إنجاز دراسة شاملة ومستندة إلى أدلة دقيقة للقطاع الزراعي في لبنان، والمساهمة في بناء نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة ومرونة.ويؤكد البرنامج المشترك الفاو بتعزيز التخطيط والسياسات الزراعية، والبحث والتطوير، ورصد التأثير البيئي للزراعة.ومن خلال المشتركة، تجدد الفاو ووزارة الزراعة التزامهما بدعم تطوير الإحصاءات الزراعية في لبنان لخدمة التخطيط، وتصميم السياسات، والبحث والابتكار، ورصد الأثر البيئي للقطاع الزراعي.