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لبنان

اليونيفيل تواصل دعم سكان الجنوب: مشاريع صحية وإنمائية لتعزيز الثقة والاستقرار

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:42
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أكدت قوات اليونيفيل في بيان أن القطاع الغربي، بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، يواصل تجسيد التزامه اليومي تجاه سكان جنوب لبنان من خلال سلسلة من المبادرات الملموسة، ضمن مشاريع التعاون المدني-العسكري (CIMIC)، التي تستجيب لاحتياجات السلطات المحلية والمواطنين، وتساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الثقة المتبادلة.
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وفي هذا السياق، قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ومواد بناء لمستوصف مسجد الخضر في مدينة صور، دعماً للخدمات الصحية المقدمة للسكان المحليين. كما تم تركيب نظام طاقة شمسية في بلدة شمع لتغذية البئر الرئيسية، ما يضمن استقراراً في توفير المياه لأبناء البلدة.

وخلال حفل التدشين، شدد العميد ماندوليسي على أن اليونيفيل تترجم التزامها ليس فقط في المجال الأمني، بل أيضاً في دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع الأخير، مشيراً إلى أن القوات الدولية تنفذ يومياً عشرات الدوريات والأنشطة العملياتية بالتنسيق الدائم مع الجيش، حتى في غياب تواجده الميداني.

وأوضح ماندوليسي أن اليونيفيل ساهمت في إعادة انتشار الجيش في أكثر من 120 موقعاً دائماً، وكشفت عن أكثر من 250 مستودعاً غير شرعي للأسلحة والذخائر تم إبلاغ السلطات اللبنانية المختصة بها. كما جدّد المطالبة بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، باعتبار وجودها يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار الدولي 1701.

وأضاف أن دور اليونيفيل لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يشمل أيضاً مشاريع دعم للمجتمعات المحلية، بالتعاون مع الوكالات الإنسانية، لبناء الثقة المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشار البيان إلى استمرار الدعم الصحي المقدم للسكان، من خلال التزام الوحدات العاملة في القطاع الغربي، حيث توفر الوحدة الكورية دعماً طبياً متكاملاً يشمل الطب الداخلي وجراحة العظام وطب الأسنان، إلى جانب توزيع المواد الأساسية في القرى الأكثر ضعفاً. كما نفذت الكتيبة الماليزية مؤخراً برنامج توعية طبية في بلدة طيرفلسيه شمل فحوصات واستشارات طبية وتوزيع أدوية، إضافة إلى الخدمات الطبية اليومية التي يوفرها الطاقم الماليزي في مركز معركة الطبي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرات المتكاملة تعكس التزام القطاع الغربي في اليونيفيل بالمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والصحة، وترسيخ أسس السلام الدائم في جنوب لبنان.
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