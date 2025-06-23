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لبنان

في أبي سمراء... مُطاردة وإطلاق نار ومُداهمة منزل

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن طاردت أحد المطلوبين في شارع العجزة في منطقة أبي سمراء، بعدما حاول الفرار خلال توقيفه.
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وأطلقت القوى الأمنيّة النار خلال المُطاردة، ما أدى إلى إصابة المطلوب.
 
وبحسب المعلومات، عمدت قوى الأمن إلى مُداهمة منزل المطلوب بعد توقيفه في المنطقة عينها.
 
 
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