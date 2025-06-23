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لبنان

وزير الإعلام استقبل السفير البرازيلي: تعاون مرتقب مع تلفزيون لبنان

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:57
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استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه بالوزارة، سفير البرازيل لدى لبنان تارسيزيو كوستا، يرافقه رئيس القسم الثقافي والإعلامي في السفارة بابلو بيريز سامبيدرو رومير.
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وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجال الإعلامي.

وأكد الوزير مرقص بعد الاجتماع أن "زيارة السفير كوستا تشكّل بداية لمسار تعاون إعلامي بين لبنان والبرازيل"، لافتًا إلى أنه "تم البحث في إمكان دعم تطوير تلفزيون لبنان، وطرح فكرة عرض برامج ووثائقيات برازيلية عبر شاشته".

وأشار مرقص إلى أنه اقترح أيضًا منح تلفزيون لبنان حقوق نقل بعض الأحداث الرياضية، لا سيما مباريات كرة القدم البرازيلية، موضحًا أن السفير كوستا وعد بدراسة هذه المقترحات والبناء عليها لاحقًا.

بدوره، وصف السفير كوستا اللقاء بأنه "مثمِر"، مشيرًا إلى أنه "تم تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين"، معربًا عن تطلعه إلى "مزيد من التعاون المشترك"، ومؤكدًا عزمه على التشاور مع المؤسسات الإعلامية في بلاده لبحث سبل تفعيل هذا التعاون.
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