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لبنان

تمام سلام اتصل بيازجي معزيًا: عمل وحشي لا يمت الى التعاليم الدينية بشيء

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:25
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اتصل الرئيس تمام سلام بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي، معزيا ومستنكرا التفجير الارهابي في كنيسة مار الياس في دمشق، شاجبا "هذا العمل الوحشي الذي لا يمت الى التعاليم الدينية بشيء".
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ودعا الى "التمسك بالقيم والاخلاق القائمة على ما دعانا إليه رب العالمين مسلمين ومسيحيين، وقال :" حمى الله سوريا وشعبها ممن يريد الشر والغدر بها، واخذ بيد المسؤولين في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف داخليا لمزيد من الاستقرار والامان".
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