تمام سلام اتصل بيازجي معزيًا: عمل وحشي لا يمت الى التعاليم الدينية بشيء

Advertisement

اتصل الرئيس بالبطريرك ، معزيا ومستنكرا التفجير الارهابي في في ، شاجبا "هذا العمل الوحشي الذي لا يمت الى التعاليم بشيء".ودعا الى "التمسك بالقيم والاخلاق القائمة على ما دعانا إليه رب العالمين مسلمين ومسيحيين، وقال :" حمى الله وشعبها ممن يريد الشر والغدر بها، واخذ بيد المسؤولين في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف داخليا لمزيد من الاستقرار والامان".