وقفة تضامنية مع ايران في مخيم نهر البارد

نظمت لجان العمل في المخيمات وقفة في مخيم نهر البارد، "تضامنا مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، ورفضا للعدوان الغاشم الذي تتعرض له، وتأكيدا على دورها الثابت في دعم القضية "، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية، اللجنة الشعبية، "لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف"، رجال دين وحشد من أبناء المخيم، حيث رفع المشاركون اعلام وفلسطين.

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وأكد أمين سر حركة "فتح" في منطقة مصطفى أبو حرب، خلال وقفة تضامنية في مخيم نهر البارد، على دعم الجمهورية الإسلامية في مواجهة الحرب التي تُشن ضدها، مشيدًا بدورها المقاوم ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



بدوره، شدد مسؤول العلاقات السياسية لحركة "الجهاد الإسلامي" في الشمال بسام موعد على أهمية الوعي لمواجهة محاولات بثّ الفتن الطائفية والمذهبية التي تستهدف إيران، لافتًا إلى أن وحدة الأمة وتضامنها هما الرد الحقيقي على المؤامرات التي يسعى الصهاينة وأعوانهم إلى تمريرها لتفتيت الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد .



أما أحمد الشاعر باسم لجان العمل في المخيمات، فأكد أن هذه الوقفة في نهر البارد تعبّر عن صوت الشعوب المستضعفة في وجه العدوان على إيران، مشيرًا إلى أن التضامن مع إيران هو تضامن مع الدولة التي لم تتخلَّ يوماً عن دعم فلسطين والمقاومة في واليمن والعراق، وكل الشعوب التي تواجه الاحتلال والهيمنة الأميركية والصهيونية.