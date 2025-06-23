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لبنان

وقفة تضامنية مع ايران في مخيم نهر البارد

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:43
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 نظمت لجان العمل في المخيمات وقفة في مخيم نهر البارد، "تضامنا مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، ورفضا للعدوان الغاشم الذي تتعرض له، وتأكيدا على دورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية، اللجنة الشعبية، "لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف"، رجال دين وحشد من أبناء المخيم، حيث رفع المشاركون اعلام إيران وفلسطين.
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وأكد أمين سر حركة "فتح" في منطقة الشمال مصطفى أبو حرب، خلال وقفة تضامنية في مخيم نهر البارد، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الحرب التي تُشن ضدها، مشيدًا بدورها المقاوم ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، شدد مسؤول العلاقات السياسية لحركة "الجهاد الإسلامي" في الشمال بسام موعد على أهمية الوعي لمواجهة محاولات بثّ الفتن الطائفية والمذهبية التي تستهدف إيران، لافتًا إلى أن وحدة الأمة وتضامنها هما الرد الحقيقي على المؤامرات التي يسعى الصهاينة وأعوانهم إلى تمريرها لتفتيت الموقف العربي والإسلامي الموحد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

أما أحمد الشاعر باسم لجان العمل في المخيمات، فأكد أن هذه الوقفة في نهر البارد تعبّر عن صوت الشعوب المستضعفة في وجه العدوان على إيران، مشيرًا إلى أن التضامن مع إيران هو تضامن مع الدولة التي لم تتخلَّ يوماً عن دعم فلسطين والمقاومة في لبنان واليمن والعراق، وكل الشعوب التي تواجه الاحتلال والهيمنة الأميركية والصهيونية.
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