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لبنان

بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-06-2025 | 12:21
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صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان قالت فيه: "تقدم اليوم 13 نائبا مشكورين، وهم النواب وجيه البعريني، أحمد رستم، اللواء أشرف ريفي، محمد سلمان، سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، وملحم الحجيري، بطعن أمام المجلس الدستوري بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن  تحت الرقم 11/2025".
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وأشارت اللجنة إلى أن "هذا الطعن يهدف خصوصا إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته، لا سيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءا من الكتلة الدستورية". (الوكالة الوطنية)
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