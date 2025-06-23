بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان قالت فيه: "تقدم اليوم 13 نائبا مشكورين، وهم النواب وجيه البعريني، أحمد رستم، ، محمد سلمان، سجيع ، علي خريس، ، هاشم، ، حسن ، هاكوب ترزيان، ، وملحم الحجيري، بطعن أمام بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025".وأشارت اللجنة إلى أن "هذا الطعن يهدف خصوصا إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته، لا سيما انتهاكه لعدد كبير من مواد ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءا من الكتلة الدستورية". (الوكالة الوطنية)