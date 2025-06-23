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لبنان

مرقص استقبل وفدا من BBC

Lebanon 24
23-06-2025 | 12:46
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استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص وفدا من قناة BBC البريطانية ضم الاعلامي ادغار جلاد والاعلامية جويا برباري، وجرى البحث في سبل تقديم دعم ل"تلفزيون لبنان". (الوكالة الوطنية)
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