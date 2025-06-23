سرقة سيارة على شاطئ القليعات تطال مواطنًا من عكار

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تعرّض المدعو “م.ع.”، ابن بلدة الكنيسة – ، لعملية سرقة بعد ظهر أمس أثناء تواجده مع عائلته على شاطئ .وفي التفاصيل، أقدم مجهولون على كسر زجاج سيارته المركونة بالقرب من الشاطئ وسرقة محتوياتها. وقد شملت المسروقات مبلغًا ماليًا قدره 3500 دولار أميركي، و10 ملايين ، بالإضافة إلى هاتفه الجوال.على الأثر، توجّه “م.ع.” إلى فصيلة العريضة لتقديم بلاغ ضد مجهول، كما راجع في مدينة التي باشرت التحقيق في الحادثة.