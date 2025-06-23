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لبنان

سرقة سيارة على شاطئ القليعات تطال مواطنًا من عكار

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:11
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تعرّض المدعو “م.ع.”، ابن بلدة الكنيسة – عكار، لعملية سرقة بعد ظهر أمس أثناء تواجده مع عائلته على شاطئ مطار القليعات.
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وفي التفاصيل، أقدم مجهولون على كسر زجاج سيارته المركونة بالقرب من الشاطئ وسرقة محتوياتها. وقد شملت المسروقات مبلغًا ماليًا قدره 3500 دولار أميركي، و10 ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى هاتفه الجوال.

على الأثر، توجّه “م.ع.” إلى فصيلة العريضة لتقديم بلاغ ضد مجهول، كما راجع النيابة العامة في مدينة طرابلس التي باشرت التحقيق في الحادثة.
 
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