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لبنان

بسبب الضربة الإيرانية.. طائرة سلام حوّلت مسارها

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:16
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أفادت قناة الجديد عن أنّ طائرة رئيس الحكومة نواف سلام هبطت في البحرين عقب تحويل مسارها اثر اغلاق المجال الجوي القطري جراء القصف الايراني على القواعد الأميركية.
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يأتي ذلك عقب إطلاق إيران، مساء اليوم الإثنين، عملية "بشائر الفتح" رداً على القصف الأميركي الذي طال 3 منشآت نووية على أراضيها وهي نطنز، أصفهان وفوردو، فجر الأحد.
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