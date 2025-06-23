بسبب الضربة الإيرانية.. طائرة سلام حوّلت مسارها

أفادت عن أنّ طائرة رئيس الحكومة هبطت في عقب تحويل مسارها اثر اغلاق المجال الجوي جراء القصف الايراني على القواعد الأميركية.

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يأتي ذلك عقب إطلاق ، مساء اليوم الإثنين، عملية "بشائر " رداً على القصف الأميركي الذي طال 3 منشآت نووية على أراضيها وهي نطنز، أصفهان وفوردو، فجر الأحد.