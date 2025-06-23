في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الإثنين، أن (الميديل إيست) ألغت رحلاتها لهذه الليلة إلى قطر والإمارات، وأضافت: "أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة فحطت في وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية".

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