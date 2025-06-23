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لبنان

في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:34
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ذكرت قناة الـ"lbci"، اليوم الإثنين، أن شركة طيران الشرق الأوسط (الميديل إيست) ألغت رحلاتها لهذه الليلة إلى قطر والإمارات، وأضافت: "أما الطائرة التي كانت متوجهة الى قطر وعلى متنها رئيس الحكومة نواف سلام فحطت في البحرين وهي تقوم بتعبئة الفيول للعودة الى لبنان اذا تمكنت من الحصول على موافقة السلطات البحرينية".
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