إصابة شاب إثر سقوطه أثناء السباحة على جسر الجزيرة في الميناء

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تعرّض شاب لإصابة طفيفة بعد سقوطه على الصخور أثناء قيامه بحركات بهلوانية خلال ممارسته هواية السباحة على جسر في .وقد حضرت فرق اللبناني إلى مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي أصيب بجروح طفيفة نتيجة السقوط.