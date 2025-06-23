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لبنان
إصابة شاب إثر سقوطه أثناء السباحة على جسر الجزيرة في الميناء
Lebanon 24
23-06-2025
|
13:48
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تعرّض شاب لإصابة طفيفة بعد سقوطه على الصخور أثناء قيامه بحركات بهلوانية خلال ممارسته هواية السباحة على جسر
الجزيرة
في
مدينة الميناء
.
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وقد حضرت فرق
الصليب الأحمر
اللبناني إلى مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي أصيب بجروح طفيفة نتيجة السقوط.
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