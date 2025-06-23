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لبنان

إصابة شاب إثر سقوطه أثناء السباحة على جسر الجزيرة في الميناء

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:48
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تعرّض شاب لإصابة طفيفة بعد سقوطه على الصخور أثناء قيامه بحركات بهلوانية خلال ممارسته هواية السباحة على جسر الجزيرة في مدينة الميناء.
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وقد حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي أصيب بجروح طفيفة نتيجة السقوط.
 
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