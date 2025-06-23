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لبنان

عون دان الاعتداء على قطر: ما حصل يزيد التوتر في المنطقة

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:39
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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر، مساء اليوم، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة.
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ورأى عون أن ما حصل يمثل "خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلاً عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها إيجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".
 
وأكد عون أنَّ "دولة قطر الشقيقة التي لعبت دائماً دوراً ايجابياً لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال، تلقى من لبنان رئيساً وشعباً كل التضامن والدعم في ما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".
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