عون دان الاعتداء على قطر: ما حصل يزيد التوتر في المنطقة

دان رئيس الجمهورية الاعتداء الذي تعرضت له ، مساء اليوم، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة.

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ورأى عون أن ما حصل يمثل "خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلاً عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها إيجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".

وأكد عون أنَّ "دولة قطر الشقيقة التي لعبت دائماً دوراً ايجابياً لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال، تلقى من رئيساً وشعباً كل التضامن والدعم في ما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".