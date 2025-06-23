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لبنان

منشور.. كيف علق الحريري على حادثة "قصف قطر"؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:44
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استنكر الرئيس سعد الحريري، اليوم الإثنين، الهجوم الإيراني الذي تعرضت له قطر.
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وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال الحريري: "كل التضامن مع قطر وشعبها وأميرها في وجه هجوم مرفوض ومدان. حفظ الله دولنا العربية وإخواننا وإخواتنا جميعاً فيها".
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