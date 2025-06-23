منشور.. كيف علق الحريري على حادثة "قصف قطر"؟

استنكر ، اليوم الإثنين، الهجوم الذي تعرضت له قطر.

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وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال : "كل التضامن مع قطر وشعبها وأميرها في وجه هجوم مرفوض ومدان. حفظ الله دولنا العربية وإخواننا وإخواتنا جميعاً فيها".