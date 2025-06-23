ميقاتي: متضامنون مع قطر ضد الاعتداء الإيراني عليها

عبّر عن التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد الاعتداء الذي تعرضت له مساء اليوم من قبل ، وقال: " هذا الاعتداء هو انتهاك لسيادة دولة شقيقة وعمل خطير يؤدي إلى إدخال المنطقة برمتها في مرحلة من الحروب والمواجهات لا تحمد عقباها".

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أضاف: "المطلوب وقف العدوان فوراً والعودة الى طاولة المفاوضات بحثاً عن حل سياسي باعتباره السبيل الاوحد لحل النزاعات".

وقد وجه رسالة الى رئيس الوزراء بن آل ثاني جاء فيها: "أبعث إليكم بعواطفي الصادقة، ودعائي الخالص لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والسلام، ويمنح سمو الأمير، ومعاليكم، وعموم الشعب القطري راحة البال ودوام التوفيق والازدهار".