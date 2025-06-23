رسالة.. ماذا قال الجميل للرئيس بري؟

قالَ " " النائب سامي الجميل، اليوم الإثنين، إنَّ "الكتائب" لم تُطالب بأي حصة لها في التعيينات القضائية كما أنها لم تُعيّن أي قاضٍ محسوب عليها، وأضاف: "لذلك، لا يحلق لأي أحد أن يفرض القاضي الذي يريد".

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وتابع: "يجب أن لا نصل الى اصطدام مع ، وهو قال أنه في حال طبّق مبدأ عدم المُحاصصة على الجميع فهو سيقبل بتطبيقه وعندما يُوضع المعيار نفسه على الجميع، من شأن ذلك أن يرضي الجميع وبالتالي يجب على ألا ينزعج".

وفي تصريح له، اليوم، سألَ الجميل: "كيف يمكن الوصول الى استقلالية في حال تعيين القضاة من قبل مرجعيات سياسية؟ وكيف يمكن للقاضي أن يكون مستقلا في عمله وعدم انحيازه في حال تم تعيينه من قبل مرجعية سياسية؟".

وأكمل: "في ما خص ، فإنه مع تسلم وزير العدل عادل نصار مهامه، أعيد العمل بتحقيق انفجار مرفأ بعد توقف لمدة سنتين، والتشكيلات القضائية أنجزت بعدما تمّ تعطيلها لمدة 5 سنوات فيما تمّ استكمال تعيين مجلس القضاء ومجلس الشورى وتعيين تفتيش قضائي وهيئة ولكن عندما وصلنا الى المالي توقف العمل وجميع التشكيلات تمت باستثنائه".

وتابع: "الوزير نصار سرّع موضوع الموقوفين والمحاكمات من خلال فتح مركز المحاكمات (محكمة) في سجن روميه واليوم يجري تسريع المحاكمات وهو مطلب عمره عشر سنوات، يضاف إلى ذلك قانون إستقلالية القضاء الذي تمنيت مناقشته في بعد 7 توقيفه وأقرّه مجلس الوزراء بناء على مشروع عمل عليه وزير العدل بعد أخذه بملاحظات لجنة الإدارة والعدل وعمل عليه مع القضاة وجميع الاختصاصيين وتمكن من تمرير مشروع استقلالية القضاء في مجلس الوزراء ونقله الى مجلس النواب وما تم انجازه في وزارة العدل خلال ستة أشهر لا يمكن لأحد تخيّله".

وختم: "اليوم اذا كنا حريصين على استقلالية القضاء اللبناني فعلى ألا تتدخل في التعيينات وهذا الأمر موجّه للرئيس وأقول له لو أن غيرك يتدخل في التعيينات قد يصبح لديك الحق في التدخل".





