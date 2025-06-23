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لبنان
اليوم.. كلامٌ من وهاب عن "أمن الخليج"
Lebanon 24
23-06-2025
|
15:26
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نشر
رئيس حزب
"التوحيد العربي" الوزير السابق
وئام وهاب
منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "الحفاظ على أمن
الخليج العربي
يجب أن يكون هدفاً لكل دول المنطقة".
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