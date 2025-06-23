Advertisement

لبنان

اليوم.. كلامٌ من وهاب عن "أمن الخليج"

Lebanon 24
23-06-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1381434-638863144826510354.jpg
Doc-P-1381434-638863144826510354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "الحفاظ على أمن الخليج العربي يجب أن يكون هدفاً لكل دول المنطقة".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
كلام ناري.. وهاب يهاجم أحمد الشرع
lebanon 24
24/06/2025 02:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن طرابلس.. ماذا قال وهاب اليوم؟
lebanon 24
24/06/2025 02:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب في الخليج هذا الاسبوع..زيارة "تاريخية" وقمة خليجية أميركية مهمة تتحضر
lebanon 24
24/06/2025 02:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "الفيول المغشوش".. سؤال من وهاب
lebanon 24
24/06/2025 02:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2025-06-23
16:56 | 2025-06-23
16:56 | 2025-06-23
16:19 | 2025-06-23
16:02 | 2025-06-23
15:52 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24