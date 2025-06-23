نبيل بدر: نقف إلى جانب كل دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "هل من المنطق أن يكون ردّكم على أي اعتداء تتعرضون له، هو الاعتداء على وعلى خير ونعم الجار الذي لم يتخذ يومًا موقفًا عدائيًا ضدكم، ولم يكن يومًا خصمًا لكم؟. وهل تحت ذريعة وجود قواعد عسكرية، تُهاجمون دولةً لطالما التزمت بسياسة حسن الجوار، علماً أن تلك القواعد قائمة منذ عقود طويلة ولم تستحدث للعدوان عليكم؟.إزاء هذا التطور الخطير، نؤكد تضامننا ووقوفنا الكامل إلى جانب الشقيقة، قيادةً وشعبًا، وإلى جانب جميع ، في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها وسيادتها".