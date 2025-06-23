مخزومي: الاستهداف الإيراني لقطر خاطئ ومدان

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كتب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "الاستهداف لدولة قطر خاطئ ومدان ومرفوض وهو يمس باستقرار ودوله، ويعرض الأمن في المنطقة للاهتزاز، والمزيد من التصعيد الذي ليس في مصلحة أي طرف. كل التضامن مع قيادة وشعباً".