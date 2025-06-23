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لبنان

مخزومي: الاستهداف الإيراني لقطر خاطئ ومدان

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:19
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 كتب النائب فؤاد مخزومي، عبر حسابه على منصة "إكس": "الاستهداف الإيراني لدولة قطر خاطئ ومدان ومرفوض وهو يمس باستقرار الخليج ودوله، ويعرض الأمن في المنطقة للاهتزاز، والمزيد من التصعيد الذي ليس في مصلحة أي طرف. كل التضامن مع دولة قطر قيادة وشعباً".
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