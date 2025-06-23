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لبنان
أسعار الشقق عادت للارتفاع
Lebanon 24
23-06-2025
|
17:58
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عادت أسعار الشقق للارتفاع بعد مغادرة عشرات العائلات مساكنها في الضاحية الجنوبية منذ أكثر من شهر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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