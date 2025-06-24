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لبنان

صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:42
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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية، حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الثلاثاء.
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وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة من مفرق غزير- جونيه حتى صربا.
 
ومن الضبية النقاش جل الديب حتى االدورة

وأشارت إلى أنّ حركة المرور ناشطة على اوتوستراد خلدة وناشطة داخل انفاق المطار باتجاه بيروت.
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