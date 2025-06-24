صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات

تشهد العديد من الطرقات ، حركة مرور كثيفة، ، الثلاثاء.

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وحسب المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة من مفرق غزير- حتى .

ومن الضبية حتى االدورة



وأشارت إلى أنّ حركة المرور ناشطة على اوتوستراد وناشطة داخل انفاق باتجاه .