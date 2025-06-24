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لبنان

لوضع حدّ لـ "السيارات المزعجة".. حملة أمنية في طرابلس

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:51
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نفذت قوة مشتركة من شرطة بلدية طرابلس وقوى الأمن الداخلي دوريات وحواجز ثابتة ليل امس في المدينة، أسفرت عن توقيف عدد من أصحاب السيارات المزوّدة بمكبرات صوت مزعجة، ومصادرة المعدات المستخدمة، حسب مندوبة "لبنان24".
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كما تم توقيف عدد من سائقي الدراجات النارية التي تُصدر أصوات مزعجة عبر الأشكمونات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة منسقة بين شرطة البلدية ومديرية قوى الأمن الداخلي، بهدف الحد من الإزعاج وإعادة الانضباط إلى الشوارع.
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