لوضع حدّ لـ "السيارات المزعجة".. حملة أمنية في طرابلس

نفذت قوة مشتركة من شرطة بلدية وقوى الأمن الداخلي دوريات وحواجز ثابتة ليل امس في المدينة، أسفرت عن توقيف عدد من أصحاب السيارات المزوّدة بمكبرات صوت مزعجة، ومصادرة المعدات المستخدمة، حسب مندوبة " ".

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كما تم توقيف عدد من سائقي الدراجات النارية التي تُصدر أصوات مزعجة عبر الأشكمونات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة منسقة بين شرطة البلدية ومديرية ، بهدف الحد من الإزعاج وإعادة الانضباط إلى الشوارع.