Advertisement

لبنان

غموض تام يسيطر على توجّهات "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1381662-638863497477426378.jpg
Doc-P-1381662-638863497477426378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسيطر الغموض التام على موقف "حــزب الله" حيال التصعيد بين إيران وإســرائيل، إذ لم تصدر عنه حتى الآن أي مؤشرات واضحة توحي بنيّته الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.
Advertisement
فالحزب يلتزم "الصمت"الميداني، مكتفيًا بإرسال رسائل دعم سياسية ومعنوية لطهران من خلال بيانات وتصريحات إعلامية وتحركات شعبية منظمة.
وبحسب مصادر متابعة، فإن كل المعطيات المتوفرة حتى اللحظة تقود إلى تحليل شبه موحّد  مفاده أن الحزب لا ينوي التدخل عسكريًا في هذه المرحلة من المعركة، بل يفضّل البقاء في موقع الدعم الرمزي والاستعداد الدائم دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.
ووفق المصادر فان "هذا التريث يعكس على الأرجح حسابات دقيقة تتصل بميزان القوى الداخلي في لبنان، والوضع الميداني في الجنوب، وضرورة الحفاظ على الجبهة اللبنانية في حالة استعداد من دون تفجيرها، ما يُبقي خيار الدخول في المواجهة مؤجلاً إلى لحظة قد تكون أكثر حتمية أو استراتيجية من الوقت الراهن".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"غموض" يلف موقف "حزب الله" بعد ضربة إيران.. ماذا تقول المعلومات عن أجوائه؟
lebanon 24
24/06/2025 09:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بريطانية تسأل: هل إقتربت سيطرة "حزب الله" على لبنان من نهايتها؟
lebanon 24
24/06/2025 09:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لا علاقة لـ"حزب الله" بملف تهريب الذهب عبر المطار
lebanon 24
24/06/2025 09:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: إجراءات الحكومة اللبنانية للحد من سيطرة حزب الله "مرضية"
lebanon 24
24/06/2025 09:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-24
02:15 | 2025-06-24
02:08 | 2025-06-24
01:45 | 2025-06-24
01:44 | 2025-06-24
01:37 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24