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لبنان

مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2025 | 01:30
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قال مصدر إقتصادي مقرب من مصرف لبنان إن الحاكم كريم سعيد  عازم على تطوير التعميمين 158 و 166  كل ستة أشهر لصالح الودائع الصغيرة والمتوسطة ولو برفع بسيط وتراكمي، ولكنه ينم عن نية "المركزي" بإنهاء المعضلة على مستوى صغار المودعين والمتوسطين منهم. المصدر لفت الى أن كبار المودعين سيكون لهم حل جيد ولو في أمد زمني متوسط، حده الأقصى خمس سنوات من تاريخ إقرار الخطة الإصلاحية الإقتصادية المالية، والذي سيكون "المركزي" الشريك الأساسي فيها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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