مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166

قال مصدر إقتصادي مقرب من إن الحاكم كريم سعيد عازم على تطوير التعميمين 158 و 166 كل ستة أشهر لصالح الودائع الصغيرة والمتوسطة ولو برفع بسيط وتراكمي، ولكنه ينم عن نية "المركزي" بإنهاء المعضلة على مستوى صغار المودعين والمتوسطين منهم. المصدر لفت الى أن كبار المودعين سيكون لهم حل جيد ولو في أمد زمني متوسط، حده خمس تاريخ إقرار الخطة الإصلاحية الإقتصادية المالية، والذي سيكون "المركزي" الشريك الأساسي فيها.

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