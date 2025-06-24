أزمة شح المياه: العين على "مافيا الصهاريج"

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ينكب وزير الطاقة على متابعة ملف شح المياه خلال الصيف من خلال خطة طارئة تهدف الى الترشيد والتوعية، بداية لعدم هدر المياه غير المتوافرة بغزارة هذه السنة.ولفت مصدر مطلع على الخطة الى أنها تشمل أيضاً توفير الكهرباء من عدة مصادر لمحطات التكرير والتوزيع ، والسعي مع الأجهزة المعنية لعدم السماح ل"مافيات الصهاريج" بأن تتواصل كالعادة مع عدد من الموظفين في محطات التوزيع لقطع المياه وافتعال أزمات تؤدي الى تنشيط عملهم في توزيع المياه.المصدر ختم بأن الوزارة سوف تطلع أسبوعياً على جداول برامج توزيع المياه وخاصةً في وجبل .