سلام وصل الى قطر.. اليكم جدول لقاءاته

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وصل اللبناني، الدكتور نواف سلام، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري يضم غسان سلامة، جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.وكان في استقبال الرئيس سلام والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات بن بن محمد .وسيلتقي الرئيس سلام خلال الزيارة بأمير دولة قطر الشيخ ، ورئيس ، الشيخ آل ثاني، حيث ستتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.