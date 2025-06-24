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لبنان

وزير مشمئز: أريد الخروج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2025 | 02:15
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يقول وزير له حضوره الخارجي وعلاقاته الإقليمية والدولية لكنه يتسلم وزارة ثانوية ، انه يشعر اكثر فأكثر بضرورة خروجه من الوزارة والعودة إلى الخارج لانه، كما يقول، يشعر بانه يغرّد خارج سربه لاسيما وان تحاليله عن الأحداث لا تجد صدى لدى المعنيين
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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