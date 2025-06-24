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لبنان

البحث عن "مخرج" قانوني لتعيين ضابط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2025 | 02:45
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لا تزال مديرية عامة شبه عسكرية مشغولة بالوكالة ولم تنجح محاولات متكررة لتعيين ضابط في الخدمة الفعلية على رأسها لوجود نص قانوني يمنع ذلك . 
ويسعى الراغبون في تعيين هذا الضابط إلى البحث عن "مخرج" قانوني على القياس لتجاوز القانون بعد الاصرار على التعيين لاعتبارات يتداولها مطلعون على مسيرة هذا الضابط ودوره في مرحلة سابقة !
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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