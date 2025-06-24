البحث عن "مخرج" قانوني لتعيين ضابط

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لا تزال مديرية عامة شبه عسكرية مشغولة بالوكالة ولم تنجح محاولات متكررة لتعيين ضابط في الخدمة الفعلية على رأسها لوجود نص قانوني يمنع ذلك .ويسعى الراغبون في تعيين هذا الضابط إلى البحث عن "مخرج" قانوني على القياس لتجاوز القانون بعد الاصرار على التعيين لاعتبارات يتداولها مطلعون على مسيرة هذا الضابط ودوره في مرحلة سابقة !