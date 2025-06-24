Advertisement

لبنان

هل فتح باب التفاوض.. ام تم تحييد اميركا؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
24-06-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1381689-638863526720684985.jpg
Doc-P-1381689-638863526720684985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُظهر الرد الإيراني المحدود على القصف الأميركي لمفاعل فوردو النووي أن هناك تسوية غير مُعلنة ربما تم التوصّل إليها بين واشنطن وطهران. فالهجوم الأميركي، الذي استهدف منشأة نووية شديدة الحساسية من دون أن يُدمّرها بشكل فعلي، قابله رد إيراني باهت على "قاعدة العديد" في قطر، وهو ما لا يتناسب إطلاقًا مع رمزية وحجم الهدف الإيراني المُستهدف.
Advertisement

الضربة الأميركية التي طالت منشأة فوردو لم تكن عادية، فهي استهدفت واحدًا من الأعصاب النووية الحساسة لإيران. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة لم تُدمّر – وفقًا للمؤشرات والمعلومات المتقاطعة – توحي بأن الهجوم ربما كان "شكليا" أكثر مما هو مدمر، وقد يكون أتى في إطار إيصال رسالة حازمة من دون الذهاب نحو كسر الخطوط الحمراء، لاعطاء ترامب فرصة النزول عن الشجرة.

وبدا واضحًا أن إيران تلقّفت هذه الرسالة وقرّرت النزول عن الشجرة بدورها عبر ردّ مدروس ومحدود، لم يُسفر عن خسائر بشرية أميركية ولم يتسبب بتصعيد. الرد الإيراني بدا أقرب إلى "الواجب" السياسي والعسكري منه إلى ردّ حقيقي، فاختيار "قاعدة العديد"،ذات الطابع الرمزي الكبير، وتنفيذ الهجوم بطريقة محسوبة، يُشير إلى أن طهران أرادت حفظ ماء الوجه من دون إغلاق الباب أمام التفاهمات.

في المقابل، أظهرت إسرائيل أنها تدرك بدقّة أن المفاعل لم يتعرض لأضرار كبيرة، والدليل على ذلك أنها لم تُكمل استهداف المنشأة، بل ركزت لاحقًا على قصف الطرقات المؤدية إليها، ربما بهدف منع نقل مواد أو معدات حساسة، مما يعزز فرضية أن الضربة كانت محدودة ومضبوطة الإيقاع.

دونالد ترامب، الذي تبنّى العملية الأميركية، بدا كمن نزل عن الشجرة أيضًا بعد الضربة. فبعد توجيه الرسالة و"تسجيل النقطة" أمام الداخل الأميركي والإسرائيلي، لم يتبنّ أي مسار تصعيدي إضافي، بل ترك المجال مفتوحًا أمام التهدئة.

يبقى السؤال الكبير: هل ما حصل هو تسوية أميركية–إيرانية موضعية لاحتواء التصعيد، أم أنه جزء من تفاهم أوسع يتضمن تحييد الأميركيين عن المعركة الحاصلة بين إيران وإسرائيل؟ وهل قررت طهران أن معركتها الحقيقية ليست مع واشنطن في هذه المرحلة، بل مع تل أبيب، ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحكومة الهندية: علمنا بشكل موثوق أنه تم تحييد نظام الدفاع الجوي في لاهور بباكستان (رويترز )
lebanon 24
24/06/2025 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى أميركا: نقترب كثيرا من تحييد البنية التحتية النووية بإيران
lebanon 24
24/06/2025 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الدستوري يعلن فتح باب الترشح لعضويته اعتبارًا من 24 أيار
lebanon 24
24/06/2025 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: إيران بحاجة إلى التفاوض مباشرة مع أميركا
lebanon 24
24/06/2025 12:03:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-24
04:41 | 2025-06-24
04:34 | 2025-06-24
04:30 | 2025-06-24
04:28 | 2025-06-24
04:16 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24