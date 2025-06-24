هل فتح باب التفاوض.. ام تم تحييد اميركا؟

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يُظهر الرد المحدود على القصف الأميركي لمفاعل فوردو أن هناك تسوية غير مُعلنة ربما تم التوصّل إليها بين وطهران. فالهجوم الأميركي، الذي استهدف منشأة نووية شديدة الحساسية من دون أن يُدمّرها بشكل فعلي، قابله رد إيراني باهت على " " في قطر، وهو ما لا يتناسب إطلاقًا مع رمزية وحجم الهدف الإيراني المُستهدف.الضربة الأميركية التي طالت منشأة فوردو لم تكن عادية، فهي استهدفت واحدًا من الأعصاب النووية الحساسة لإيران. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المنشأة لم تُدمّر – وفقًا للمؤشرات والمعلومات المتقاطعة – توحي بأن الهجوم ربما كان "شكليا" أكثر مما هو مدمر، وقد يكون أتى في إطار إيصال رسالة حازمة من دون الذهاب نحو كسر الخطوط الحمراء، لاعطاء فرصة النزول عن الشجرة.وبدا واضحًا أن تلقّفت هذه الرسالة وقرّرت النزول عن الشجرة بدورها عبر ردّ مدروس ومحدود، لم يُسفر عن خسائر بشرية أميركية ولم يتسبب بتصعيد. الرد الإيراني بدا أقرب إلى "الواجب" السياسي والعسكري منه إلى ردّ حقيقي، فاختيار "قاعدة العديد"،ذات الطابع الرمزي الكبير، وتنفيذ الهجوم بطريقة محسوبة، يُشير إلى أن أرادت حفظ ماء الوجه من دون إغلاق الباب أمام التفاهمات.في المقابل، أظهرت أنها تدرك بدقّة أن المفاعل لم يتعرض لأضرار كبيرة، والدليل على ذلك أنها لم تُكمل استهداف المنشأة، بل ركزت لاحقًا على قصف الطرقات المؤدية إليها، ربما بهدف منع نقل مواد أو معدات حساسة، مما يعزز فرضية أن الضربة كانت محدودة ومضبوطة .، الذي تبنّى العملية الأميركية، بدا كمن نزل عن الشجرة أيضًا بعد الضربة. فبعد توجيه الرسالة و"تسجيل النقطة" أمام الداخل الأميركي والإسرائيلي، لم يتبنّ أي مسار تصعيدي إضافي، بل ترك المجال مفتوحًا أمام التهدئة.يبقى السؤال الكبير: هل ما حصل هو تسوية أميركية–إيرانية موضعية لاحتواء التصعيد، أم أنه جزء من تفاهم أوسع يتضمن تحييد عن المعركة الحاصلة بين إيران وإسرائيل؟ وهل قررت طهران أن معركتها الحقيقية ليست مع واشنطن في هذه المرحلة، بل مع ، ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد؟