دريان: العدوان على قطر مرفوض ومدان

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أعرب مفتي الشيخ ، عن تضامنه ووقوفه الى "جانب التي تعرضت لعدوان مرفوض ومدان، وهو انتهاك لسيادتها ومجالها الجوي وخرقا للقوانين الدولية والأممية".وأمل أن "يعم السلام والأمن والطمأنينة في خليجنا العربي ودول المنطقة، وأن يكون وقف إطلاق النار مقدمة للحل السياسي في المنطقة".