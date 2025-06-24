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لبنان

دريان: العدوان على قطر مرفوض ومدان

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:31
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أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن تضامنه ووقوفه الى "جانب دولة قطر التي تعرضت  لعدوان مرفوض ومدان، وهو انتهاك لسيادتها ومجالها الجوي وخرقا للقوانين الدولية والأممية".
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وأمل أن "يعم السلام والأمن والطمأنينة في خليجنا العربي ودول المنطقة، وأن يكون وقف إطلاق النار مقدمة للحل السياسي في المنطقة".
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