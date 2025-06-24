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لبنان

في أقل من ساعتين.. قوى الأمن: توقيف سارق "بيك أب" من الأشرفية

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:51
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"الساعة 15،00 من تاريخ 19- 6-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت ضد مجهول حول إقدامه على سرقة سيّارته نوع "بيك أب – تويوتا"، لون أبيض، وذلك أثناء ركنها في محلّة الأشرفيّة.
بنتيجة المتابعة الفورية، وبعد حوالى السّاعتين من حصول عمليّة السّرقة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت من تحديد مكان الـ”بيك – أب المسروق” في محلّة طريق الجديدة، حيث ضبطته إحدى دوريّاتها وأوقفت السّارق الذي تبيّن أنّه يُدعى: ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
 
وقد اعترف أنّه أقدم على سرقة البيك – أب بعد أن شاهد المفتاح بداخله.

تمّ تسليم الـ “بيك أب” إّلى مالكه، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".
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