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لبنان
في أقل من ساعتين.. قوى الأمن: توقيف سارق "بيك أب" من الأشرفية
Lebanon 24
24-06-2025
|
02:51
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صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ
شعبة العلاقات
العامة البلاغ الاتي:
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"الساعة 15،00 من تاريخ 19- 6-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة
بيروت
ضد مجهول حول إقدامه على سرقة سيّارته نوع "بيك أب –
تويوتا
"، لون أبيض، وذلك أثناء ركنها في محلّة الأشرفيّة.
بنتيجة المتابعة الفورية، وبعد حوالى السّاعتين من حصول عمليّة السّرقة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت من تحديد مكان الـ”بيك – أب المسروق” في محلّة
طريق الجديدة
، حيث ضبطته إحدى دوريّاتها وأوقفت السّارق الذي تبيّن أنّه يُدعى: ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
وقد اعترف أنّه أقدم على سرقة البيك – أب بعد أن شاهد المفتاح بداخله.
تمّ تسليم الـ “بيك أب” إّلى مالكه، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة
القضاء
المختص".
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