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لبنان

أبو زيد: نأمل صمود وقف إطلاق النار ما يتيح موسماً صيفيا مزدهرا

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:04
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "إكس":
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"وأخيراً جاء وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران بعد تصعيد عسكري خطير، طال القاعدة العسكرية الاميركية في دولة قطر الشقيقة التي نقدّر عطاءاتها للبنان ونحترم سيادتها على أرضها. أملنا كبير في أن يصمد وقف إطلاق النار وألا تعود سماء لبنان مسرحاً للصواريخ، بل فضاء دائماً للحرية والسلام والأمان ما يتيح موسماً صيفياً مزدهراً وعودة للمغتربين والسيّاح، واستكمالاً للمهرجانات العامرة في كل المناطق اللبنانية".
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