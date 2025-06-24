أبو زيد: نأمل صمود وقف إطلاق النار ما يتيح موسماً صيفيا مزدهرا

كتب النائب السابق على منصة "إكس":

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"وأخيراً جاء وقف إطلاق النار بين اسرائيل وإيران بعد تصعيد عسكري خطير، طال العسكرية الاميركية في الشقيقة التي نقدّر عطاءاتها للبنان ونحترم سيادتها على أرضها. أملنا كبير في أن يصمد وقف إطلاق النار وألا تعود سماء مسرحاً للصواريخ، بل فضاء دائماً للحرية والسلام والأمان ما يتيح موسماً صيفياً مزدهراً وعودة للمغتربين والسيّاح، واستكمالاً للمهرجانات العامرة في كل المناطق ".