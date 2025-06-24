Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل الحوت: نقدر جهود جميع العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1381774-638863594762372959.jpg
Doc-P-1381774-638863594762372959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الإجراءات التي اتخذتها الشركة منذ اندلاع المواجهات الإسرائيليةالإيرانية، بهدف تأمين التواصل بين لبنان والخارج، وتنظيم الرحلات الجوية لهذه الغاية.
Advertisement

وأوضح الحوت أن هاجس الشركة كان الاستمرار في تسيير الرحلات وفق ما تسمح به حركة الملاحة الجوية في عدد من الدول المجاورة، مؤكداً أن التنسيق كان كاملاً مع وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في هذا السياق.

وقد عبّر الرئيس عون عن تقديره للجهود التي بذلها الحوت ومعاونوه، وجميع العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط، لضمان استمرار حركة الطيران بين لبنان والخارج، منوهاً بالتنسيق بين الشركة ووزارة الأشغال والعاملين في المطار، ما ساهم في استمرار الحركة الجوية ذهاباً واياباً.
مواضيع ذات صلة
شركة طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد
lebanon 24
24/06/2025 12:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركتا طيران أميركيتان تعلقان رحلاتهما الجوية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
24/06/2025 12:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان صادر عن شركة طيران الشرق الأوسط.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
24/06/2025 12:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة (LBCI)
lebanon 24
24/06/2025 12:06:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-24
04:41 | 2025-06-24
04:34 | 2025-06-24
04:30 | 2025-06-24
04:28 | 2025-06-24
04:16 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24