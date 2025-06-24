الرئيس عون استقبل الحوت: نقدر جهود جميع العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط

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أطلع رئيس مجلس إدارة ، محمد ، رئيس الجمهورية على الإجراءات التي اتخذتها الشركة منذ اندلاع المواجهات – ، بهدف تأمين التواصل بين والخارج، وتنظيم الرحلات الجوية لهذه الغاية.وأوضح الحوت أن هاجس الشركة كان الاستمرار في تسيير الرحلات وفق ما تسمح به حركة الملاحة الجوية في عدد من الدول المجاورة، مؤكداً أن التنسيق كان كاملاً مع وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في هذا السياق.وقد عبّر عن تقديره للجهود التي بذلها الحوت ومعاونوه، وجميع العاملين في شركة طيران ، لضمان استمرار حركة الطيران بين لبنان والخارج، منوهاً بالتنسيق بين الشركة ووزارة الأشغال والعاملين في ، ما ساهم في استمرار الحركة الجوية ذهاباً واياباً.