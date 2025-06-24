منسى أدان التفجير الإرهابي في دمشق: لقطع الطريق على كل أشكال الفتنة والفوضى

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أبرق اللواء إلى كلٍّ من البطريرك بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، ووزير الدفاع السوري الدكتور مرهف أبو قُصرة، مدِينًا" التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف النبي للروم الأرثوذكس في ، وأدّى إلى سقوط عدد من والجرحى من المصلّين الأبرياء".واعتبر اللواء منسى أن "هذا الاعتداء الآثم لا يعكس قيم الشعب السوري المتجذّرة في التآخي والمحبة، بل يشكّل جريمة بحق ووحدتها، ومحاولة يائسة لضرب الاستقرار والعيش المشترك".وأعرب عن "تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا"، رافعًا الصلاة من" أجل أرواح الشهداء وشفاء الجرحى"، وداعيًا إلى "محاسبة المجرمين وقطع الطريق على كل أشكال الفتنة والفوضى".