السفير الفرنسي زار المدير العام لمرفأ بيروت

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زار في ، ، لمرفأ في مكتبه، في إطار دعم فرنسي للمسار القائم في هذا المرفق الحيوي، بحسب بيان عن .واشار الى ان" اللقاء تخلل بحث في واقع العمل وظروف المرحلة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون، وتأكيد أهمية استمرار المتابعة الدولية للمرافق الأساسية في البلاد".