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لبنان

السفير الفرنسي زار المدير العام لمرفأ بيروت

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:59
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زار السفير الفرنسي في لبنان، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في مكتبه، في إطار دعم فرنسي للمسار القائم في هذا المرفق الحيوي، بحسب بيان عن عيتاني.
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واشار الى ان" اللقاء  تخلل بحث في واقع العمل وظروف المرحلة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون، وتأكيد  أهمية استمرار المتابعة الدولية للمرافق الأساسية في البلاد".
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