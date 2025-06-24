الرئيس سليمان أدان الاعتداء على دولة قطر

في تصريح " بشدة الاعتداء على دولة قطر حتى لو كان القصد الاميركية". وقال :ان"هذا الانتهاك يبدو سخيفاً لان العالم اجمع كان يدرك ان اتفاق وقف اطلاق النار موقع وينتظر اعلانه لاطلاق هذه المفرقعات الفولكلورية".

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وتابع:"حسناً لا ضحايا، والامل معقود على الالتزام وتطوير الاتفاق المبدئي الى اتفاق نهائي يشمل برحمته تعالى حصر السلاح بيد نتيجة اقتناع ان مصالح الدول لا تنسحب على الاذرع".