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لبنان

الرئيس سليمان أدان الاعتداء على دولة قطر

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:16
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دان الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح " بشدة الاعتداء على دولة قطر  حتى لو كان القصد القاعدة الاميركية". وقال :ان"هذا الانتهاك يبدو سخيفاً لان العالم اجمع كان يدرك ان اتفاق وقف اطلاق النار موقع وينتظر اعلانه لاطلاق هذه المفرقعات الفولكلورية".
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وتابع:"حسناً لا ضحايا، والامل معقود على الالتزام وتطوير الاتفاق المبدئي الى اتفاق نهائي يشمل برحمته تعالى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية نتيجة اقتناع حزب الله ان مصالح الدول لا تنسحب على الاذرع".
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