وزير العدل بحث وسفير بلجيكا في التعاون القضائي والقانوني

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استقبل وزير العدل المحامي سفير لدى باولز، قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وتم خلال اللقاء بحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة إضافة الى التعاون بين البلدين على الصعيدين القضائي والقانوني.